نجران 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الحكيمة - أيدها الله - لخدمة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك, وما وفرته من إمكانيات كبيرة أدت بفضل الله إلى نجاح خطط العمرة خلال الشهر الفضيل.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من قيادات الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية ، لمناقشة استعداداتها لمناسبة عيد الفطر المبارك، في مدينة نجران وفي محافظات المنطقة.وحثّ سموه الجميع على أهمية التنسيق التام والتكامل بين الجهات المعنية التي تساهم في إخراج هذه المناسبة بالصورة التي تلبي رغبات الأهالي والزائرين، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بالقيم الاجتماعية واحترامها وصونها، وإبراز تراث المنطقة، وفرض وسائل الأمن والسلامة في مواقع الاحتفالات، إضافة إلى تهيئة المواقع التراثية والتاريخية والمتنزهات، والساحات العامة.// انتهى //15:05ت م0065