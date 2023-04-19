مسقط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالًا هاتفيًّا مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتشاور حول التحديات التي تواجه المنطقة العربية والقضايا الراهنة على الساحة الدولية.// انتهى //15:21ت م0068