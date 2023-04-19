عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأربعاء 1444/9/28 هـ الموافق 2023/04/19 م واس
جيزان 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ9 مساء.
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15:27ت م
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