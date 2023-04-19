جيزان 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ9 مساء.// انتهى //15:27ت م0069