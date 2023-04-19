مقديشو 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأعلنت القوات المسلحة الصومالية تدمير عدة نقاط لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بإقليم شبيلي السفلى متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب والمزارعين والرعاة.وأوضح ضباط في الجيش أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش والتي كانت عقبة أمام تحرك المارة.وأشارت المصادر إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية المكثفة ضد مليشيات الشباب الإرهابية في المناطق القليلة التي يتواجد فيها الإرهاب بجنوب ووسط البلاد.// انتهى //15:29ت م0070