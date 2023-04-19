الدمام 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساختتمت صحة الشرقية اليوم، فعاليات الحملة التوعوية والتثقيفية (صحتك في رمضان)، التي هدفت إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية.وتضمنت الحملة التي استهدفت جميع شرائح المجتمع وأصحاب الأمراض المزمنة، إقامة أركان توعية وتثقيفية حول الصحة في رمضان وتوزيع حقائب صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، إضافة إلى تفعيل الحملة إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الشرقية ونشر رسائل توعوية عبر الشاشات العملاقة بالشوارع والشركات والمستشفيات والأماكن العامة.وشملت الحملة محافظات (الخبر والدمام والجبيل والقطيف وسيهات والأحساء والظهران والنعيرية والخفجي وبقيق وعريعرة وصفوى) وتضمنت جولات ميدانية في المراكز التجارية وأسواق التجزئة وزودتها بأركان للتوعية والتثقيف بالصحة في رمضان.يذكر أن الحملة قدمت خدماتها لـ 121.000 ألف من زوار المجمعات التجارية ، 7 آلاف مستفيد من مرتادي المجالس الرمضانية من مرضى الضغط والسكر، إلى جانب 200 فرقة مزودة بـ 1000 متطوع قامت بزيارة مختلف المحافظات المستهدفة وتوزيع 10 آلاف ملصق يحتوي على باركود يحمل مواد توعوية وتثقيفية صحية، فيما تجاوز مسح الباركود التوعوي المليون، ووصل عدد المشاهدات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ٣ ملايين مرة.// انتهى //15:30ت م0071