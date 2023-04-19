جيزان 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسشهدت مضامير المشاة بمدينة جازان ومحافظاتها إقبالاً من محبي ممارسة رياضة المشي من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين خلال شهر رمضان المبارك.وأكد عدد من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضامير المشاة بمدينة جيزان، مدى استفادتهم من مضامير المشاة طيلة شهر رمضان المبارك الذي أوشك على الانتهاء بشكل يومي قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً، وبعد تناول وجبة السحور ، مواصلتهم لممارسة رياضة المشي بها أيام السنة.وتسهم الخدمات التي تم توفيرها بمضامير المشاة ومنها اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي جرى حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي مما يشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد الصحية، التي منها الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها من الفوائد الصحية.// انتهى //15:39ت م0072