جيزان 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسسجلت أسواق الذهب والمجوهرات بمنطقة جازان انتعاشاً وحركة شرائية مُرتفعة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بشراء الهدايا الذهبية لتقديمها للأقارب والأبناء والمعارف إلى جانب بدء موسم الأعراس.وأكد العاملون في أسواق الذهب بالمنطقة زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال شهر رمضان المبارك وخاصة هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك، في موسم يعد من أفضل المواسم التي تكثر فيها حركة البيع والشراء حيث تستعد الأسر قبل العيد لشراء الذهب للاحتفال بالعيد والزواجات والمناسبات الاجتماعية الأخرى.يذكر أن أسواق الذهب بمدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة تشهد ارتفاعاً واضحاً في عدد المتسوقين بها خلال هذه الفترة من العام ، لشراء أو بيع و استبدال الذهب في عرف اجتماعي اعتاد عليه الأهالي لتقديم الهدايا للأقارب والأصدقاء واقتناء الجديد منه بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //15:41ت م0074