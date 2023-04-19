القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1.122 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.13% ليبلغ مستوى 17516.04 نقطة، فيما أرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.5% مسجلاً 2991.93 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.56% لينهي التعاملات عند مستوى 4549.74 نقطة.// انتهى //16:25ت م0076