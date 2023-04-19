القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف.وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في السودان، مع التأكيد على ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنًا داخليًا، وعدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.// انتهى //16:34ت م0080