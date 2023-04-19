الرباط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى إيلاء أهمية كبرى للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء، من أجل فتح آفاق جديدة للتطور والازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.وأكد الدكتور المالك في كلمته امام الدورة 38 لمنتدى الفضاء العالمي، الذي ينعقد بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الايسيسكو تولي اهتماما خاصا لعلوم الفضاء، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي، مشيدا بالشراكة المثمرة بين الإيسيسكو ومؤسسة الفضاء الأمريكية، التي أسفرت عن عقد مجموعة من الأنشطة، الرامية إلى المساهمة في تشجيع دولها الأعضاء على زيادة الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم.وأشار الى أهمية انعقاد هذا المنتدى لإيجاد حلول للتحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وخاصة القضايا المتعلقة بالمناخ والأمن الغذائي، والطاقة، والعدالة الاجتماعية، وكذا دراسة سبل الارتقاء بعلوم الفضاء، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين الدول والمنظمات ووكالات الفضاء العالمية.// انتهى //16:53ت م0082