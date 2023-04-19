جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستقدم الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة خدماتها لـ60 أسرة في منطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ في صورة تجسد العمل الخيري والترابط الاجتماعي؛ وذلك بدعم منازلهم بـ2278 قطعة أثاث متنوعة؛ لرسم الفرحة على وجوه العائلات الأشد احتياجاً لمعايشة هذه المناسبة السعيدة.وتنطلق هذه المبادرة من دعم القطاع غير الربحي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بالشراكة مع الداعمين الذين يؤدون دوراً كبيراً في تسيير عجلة العمل الخيري ومساعدة الأسر بمختلف مجالات الدعم والرعاية انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على البذل والعطاء.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية مرام محمد حميد الدين، أن هذه المبادرة التي يأتي إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة منصور عبد الله بن غامية الخيرية، تحقق رسالة الجمعية التي تعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للأسر المنتجة، من دورات تدريب حرفية وتمكين وتأهيل لسوق العمل، وإدارة وصنع المشاريع الخاصة بهم، إضافة إلى المعارض والبازارات ومنافذ البيع والملتقيات والفعاليات، والدعم العيني والمادي لتعزيز قدرات الأسر المنتجة، واعانتها على تلبية احتياجاتها الأساسية والمساهمة في الارتقاء بمستوى حياتها.وأكدت أن الجمعية تساعد الأسر على تجهيز منتجاتها لتتوافق مع مستوى الإنتاج في السوق المحلي، منوهة بتعزيز روح العطاء الذي يتميز به الشعب السعودي طوال العام وبالأخص في شهر رمضان المبارك، ومع إطلالة العيد السعيد.// انتهى //16:58ت م0084