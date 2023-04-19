باماكو 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأصيب عنصران من القبعات الزرقاء بجروح جراء انفجار لغم وسط مالي أمس وفق ما صرحت به بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" .وقالت البعثة "مكتبنا في موبتي يؤكد وقوع انفجار بالقرب من قرية أمبا على بعد 75 كلم غرب دوينتزا مما أدى إلى إصابة جنديين من القبعات الزرقاء ضمن قافلة لوجستية في طريقها إلى هذه المنطقة".وكان عنصر آخر من القبعات الزرقاء قد أصيب يوم الجمعة الماضي بجروح خطيرة بعدما فجر لغم مركبته بالقرب من بلدة دوينتزا والتي كانت ضمن قافلة لوجستية قادمة من تمبكتو.وتعد الألغام والعبوات اليدوية الصنع من الأسلحة التي يستخدمها المسلحون في مالي منذ سنة 2012.// انتهى //17:24ت م0087