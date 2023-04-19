تونس 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسجددت تونس التأكيد على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا -ليبيّا في إطار حوار شامل.ودعت تونس خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا انعقد عبر تقنية الفيديو إلى أن يجمع الحوار مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوترات والتهديدات الأمنيّة وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم.وجاء في البيان ان المشاركين أجمعوا على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكّدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.واثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة، معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.// انتهى //17:27ت م0089