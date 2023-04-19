لندن 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسدعت سفارة المملكة في لندن المواطنين الراغبين بالقدوم إلى المملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: https://t.co/RJaZ8SFxhp.وأكدت ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب.وأوضحت السفارة أن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول من تم رفض تأشيرتهم سابقًا، أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، ونصحت من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.// انتهى //17:29ت م0091