جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية المهندس هاني سالم سنبل بمقر المؤسسة في جدة أمس, المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، ووفد من المنظمة العربية للسياحة.وناقش اللقاء عدة مشاريع تحت مظلة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، إضافة إلى مشروع "تسهيل التجارة الزراعية في المنطقة العربية" ومشروع "ريادة الأعمال الرقمية للقطاع السياحي في الدول العربية".// انتهى //17:32ت م0092