القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تناول تطورات الوضع في السودان، والجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة.وأكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني، وكذلك العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.// انتهى //17:38ت م0093