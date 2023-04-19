جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسشارك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر -عبر الاتصال المرئي- أمس في اجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي.وركز الاجتماع على مناقشة تعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية ودورها في التنمية المستدامة.وأكد الدكتور الجاسر خلال مشاركته أهمية "التمويل العادل" وتنسيق الجهود بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعالية وتأثير التمويل المناخي، مسلطًا الضوء على أهمية التنفيذ الفعال لتوصيات مجموعة العشرين بشأن أطر كفاية رأس المال لبنوك التنمية المتعددة الأطراف ، وتعزيز الاستدامة من خلال التعاون العالمي بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.// انتهى //17:51ت م0095