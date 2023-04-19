مقديشو 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستمكن الجيش الصومالي من فرض السيطرة على عدة قرى في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.وأكد مسؤولون عسكريون أن القوات نجحت خلال العملية في تدمير نقاط تفتيش ومحاكم وهمية تابعة لحركة الشباب الإرهابية حيث كانت تبتز الأموال من الناس والمركبات العامة.مما يذكر أن القوات الحكومية وبدعم من المليشيات العشائرية المعروفة بـ”أصحاب الإزارات” سيطرت على بلدات وقرى من حركة الشباب في مناطق بولايات غلمدغ وهرشبيلي وجنوب الغرب منذ أغسطس الماضي.وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب للقضاء عليها.// انتهى //18:07ت م0099