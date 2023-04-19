المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسغادر فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسّلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //19:08ت م0101