الرباط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، حضوريًا وافتراضيًا اليوم، الدورة الثالثة من برنامج تطوير التعليم المفتوح بالجامعات الأعضاء في الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن أربعين جامعة من 22 دولة.وسيستفيد من برنامج هذه الدورة التي تستمر على مدى 3 أشهر، أكثر من 120 أستاذاً باحثًا، يؤطرهم خبراء دوليون في مجال التعليم المفتوح، بهدف تطوير قدراتهم على تصميم الموارد التعليمية المفتوحة، وتوظيفها في أنشطتهم التربوية مع الطلاب.وبهذه المناسبة أكد المدير العام للإيسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سالم بن محمد المالك، في كلمة مسجلة، ضرورة تعزيز الوعي والتدريب في مجال التعليم المفتوح، من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية الراهنة، التي تتيح فرصًا هائلة في مجالات التعليم والتعلم، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.// انتهى //19:23ت م0104