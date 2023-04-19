بريدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساختتم نادي تطوع الإداري الصحي بالجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمملكة أمس، مبادرة "رد الجميل" التي انطلقت منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ التي شارك فيها المتطوعين في فروع النادي المنتشرة في مختلف المناطق على مستوى المملكة، البالغ عددهم أكثر من 263 متطوعاً ومتطوعة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بندر الصاعدي أن هذه المبادرة هدفت إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور بالطرق الرئيسة والميادين العامة والمنشآت الصحية بالإضافة إلى عابري الطرق بين مناطق ومدن الوطن، مشيراً أن المبادرة نفذتها فرق تطوعية تابعة للجمعية السعودية للإدارة الصحية في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والحدود الشمالية وتبوك وحائل وينبع واستفاد منها أكثر من 60827 مستفيدًا.من جانبه أكد رئيس النادي ثامر الدرعان أن المبادرة وُضعت لها خطة مسبقة بدأ العمل عليها وتنفيذها قبل الشهر الفضيل ودعمتها العديد من المؤسسات والجهات الخاصة والمطاعم، وقدّموا العديد من الوجبات المتنوعة كإفطار صائم ووجبات للسحور توزع على المستفيدين، ومن هم على رأس العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات وللأسر المحتاجة في منازلهم وفي الميادين العامة.// انتهى //19:27ت م0105