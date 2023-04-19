مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستقدم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الإرشاد المكاني بـ٥٠ لغة ليلة ختم القران بالمسجد الحرام.وأكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أهمية تكثيف الجهود تزامناً مع الأعداد الكبيرة للمعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن وضرورة توزيع نقاط الخدمة بالإرشاد المكاني لتشمل مداخل المسجد الحرام الرئيسة وأروقته وساحاته كافة والمشاركة بشكل مباشر لتنظيم الحشود مع الجهات المشاركة في المسجد الحرام.وبين أن وضع الآليات المناسبة في هذه الليلة والسرعة في تقديم خدمات الترجمة الفورية والاحتفاء بخدمة المعتمرين والزوار بلغاتهم وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الرئاسة لهم هي المعيار لتقديم خدمات متميزة لقاصدي الحرمين الشريفين كافة, سائلًا المولى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.// انتهى //19:28ت م0106