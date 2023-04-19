الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنفذت وزارة التجارة 1,286 جولة رقابية على مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة، وذلك للتحقق من التزامها بتقديم أعلى درجات الخدمة للزوار والمعتمرين.وتحققت الوزارة من التزام مراكز الخدمات البترولية ومراكز التموين بأنظمة حماية المستهلك، وجودة المعروض من السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.وشملت الزيارات التفتيشية مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال بيع إطارات وزيوت السيارات، ومراكز الصيانة، وأوقعت الوزارة 59 غرامة فورية على منشآت مخالفة، واستدعت 11 منشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.// انتهى //19:28ت م0107