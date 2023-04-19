سكاكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالجوف أمس الثلاثاء تنفيذ مشروع كسوة العيد لجميع الأسر المستفيدة المسجلة بالجمعية والبالغ عددهم أكثر من 800 أسرة و3 آلاف طفل، وذلك بدعمٍ من إحدى سيدات الأعمال وبمشاركة من منصة إحسان لدعم العمل الخيري.وأشارت الجمعية إلى تنفيذ المشروع من خلال قسائم إلكترونية يتم صرفها عبر مركز الحسون سنتر بالتعاون مع نظام منافذ السعودية الإلكتروني الذي يمكّن الجمعية من إرسال أرقام قسائم الشراء الإلكترونية لهواتف الأسر المستفيدة لتتوجه مباشرة للشراء عن طريق إظهار رقم القسيمة للمحاسب دون الحاجة للحضور للجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن إجمالي المبالغ التي صرفت لصالح هذا المشروع بلغت 321930 ريالا , يستفيد منها 818 أسرة وأكثر من 3060 طفلا .//انتهى//19:29ت م0108