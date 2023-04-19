إسلام آباد 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم اتصالاً هاتفياً مع سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، تبادلًا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن شريف أكد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والمؤسسية بين باكستان سلطنة عمان.وسلط الضوء على الإمكانات الهائلة فيما يتعلق بمواصلة تعزيز العلاقات الأخوية، خاصة في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.// انتهى //19:32ت م0109