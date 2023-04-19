أبوظبي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسوقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مذكرة تفاهم مع اتحاد الغـرف العربية البرازيلية بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ بعض المبادرات المنبثقة عن "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" ومن بينها مشروع التجارة الإلكترونية، ومنصة سوق الغذاء العربي الرقمي بما يعود بالفائدة على المنطقة العربية والبرازيلية.وتأتي المذكرة تأكيداً على أهمية سعي الاتحاد لبذل مختلف الجهود الممكنة من الأطراف المشاركة في المشروع لتحقيق الأمن الغذائي العربي، واستناداً إلى الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم اعتمادها في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر2022.وقع المذكرة عن الاتحاد العربي الدكتور أيمن مختار غنيم الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعن الاتحاد البرازيلي المدير التنفيذي وأمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية تامر منصور بحضور سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشاهين علي شاهين مستشار الغرفة لدول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //19:38ت م0111