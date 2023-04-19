الرباط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَت البورصة المغربية اليوم على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.1 %، عند 10.466,76 نقطة.وسجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تقدمًا بنسبة 0.09 % ليستقر عند 838,98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.19 % بمجموع 792,41 نقطة، أما مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة فسجل تراجعا بنسبة 0.7 % إلى 847,08 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.06 % بمجموع 9.573,54 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 544 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:48ت م0113