نيامي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 30 طنا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة غاوي بإقليم طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 3.100 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 5.145 سلة غذائية في النيجر، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.// انتهى //21:15ت م0124