جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأنهت كشافة تعليم جدة مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , حيث قدمت أكثر من 40 ألف وجبة إفطار للصائمين من خلال اكثر من 8 الاف ساعة تطوعية لأكثر من 100 كشاف وقائد ومشرف كشفي.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي عوض العتيبي أن طلاب وقادة كشافة تعليم جدة بذلوا جهودا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك في بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , حيث أسهموا في تقديم 40 ألف وجبة إفطار للصائمين من 8480 ساعة تطوعية ، إضافة الى مساعدة المسنين والأطفال وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المعتمرين في المطار ، وذلك ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي " لبَّيك " بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومنها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات جدة وإدارة فرع وزارة الحج والعمرة وجمعية هدية الحاج والمعتمر .من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي بن سالم العمري نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" أن كشافة تعليم جدة أسهمت من خلال عملها في ثلاثة مواقع في المطار بإرشاد أكثر من 550 معتمرا ومساعدة أكثر من 180 من كبار السن ، وغيرها من الخدمات التي تسهل رحلة المعتمر ووصوله لمكة المكرمة بيسر وسهولة.// انتهى //21:15ت م0126