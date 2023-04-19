مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنوَّهت رابطة العالم الإسلامي بالجهود المتواصلة التي تبذُلها المملكة العربية السعودية؛ للتوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍ شاملٍ في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنيًا ودوليًا، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المبادرة السعودية للسلام في اليمن، التي أعلنت عنها عام 2021م.وثمّن معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حرصَ المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدفع قدمًا بالخطوات الإنسانية اللازمة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني العزيز في كل المحافظات اليمنية، متمنياً أن تتكللَ اتصالاتها القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، وتحقيق حلٍّ شاملٍ ومُستدامٍ في اليمن.// انتهى //21:30ت م0128