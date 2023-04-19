تبوك 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واستطلق أمانة منطقة تبوك، أكثر من 12 فعالية ترفيهية بالتزامن مع عيد الفطر للعام الحالي 1444هـ , وذلك في 6 مواقع متفرقة من مدينة تبوك وعدد من محافظاتها حرصًا منها على مشاركة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين فرحة العيد وبهجته.وبينت أنها حددت منتزه الأمير فهد بن سلطان والحديقة المركزية وجادة الأمير فهد بن سلطان لتكون مواقع للفعاليات المتنوعة التي تنوي إطلاقها أول أيام عيد الفطر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث ستشتمل الفعاليات على عروض شعبية وموسيقية وحركية وعروض الفنتازيا وفرق أطفال, مشيرة إلى أن أولى فعالياتها والمتمثلة في سيارة الهدايا ستنطلق صباح عيد الفطر من ساحات جامع الوالدين مرورًا بعدد من أحياء المدينة لتتوقف في الحديقة المركزية وتستهدف توزيع أكثر من 5 آلاف هدية.كما ستنطلق في منتزه شمال زاعم بمحافظة الوجه وساحة منطقة هداج بتيماء فعاليات متنوعة ومتعددة تشمل ألعابًا شعبية وفرق فلكلور شعبية ومسابقات وجوائز متنوعة وأركان للأطفال وتستمر لمدة ثلاثة أيام, وفي مركز الشبحة تعمل بلدية الشبحة على مشاركة الأهالي فرحتهم بتوزيع عدد من الهدايا بهذه المناسبة.// انتهى //21:30ت م0129