سراييفو 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسحصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلا بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بسراييفو بالبوسنة والهرسك، جائزة الجناح الأكثر نجاحا في العرض المكتبي من حكومة سراييفو للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مع اختتام المعرض بدورته الحالية.وتوجت الوزارة بجائزة "الأكثر نجاحاً في العرض مكتبي" من قبل لجنة التحكيم في إدارة معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الحالية، حيث استلم الجائزة مدير عام مركز الملك فهد الثقافي المكلف عبداللطيف بن ناصر الحسين، خلال مراسم حفل أقيمت بصالة المعارض بمجمع اسكنديريا بقلب العاصمة سراييفو.وأكد مدير عام مركز الملك فهد الثقافي أن تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية لهذه الجائزة جاء نتيجة لتميز الجناح بمعروضاته وما يقدمه من خدمات للزوار بمختلف شرائحهم العمرية في ضوء رسالة المركز السامية.// انتهى //21:34ت م0132