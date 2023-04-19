القدس المحتلة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسهدم مستوطنون اليوم خمسة محال تجارية تقع في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل راتب الجبور أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال هدموا خمسة محال تجارية في البلدة القديمة، وذلك تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة.وفي مدينة بيت لحم هاجم مستوطنون قرية كيسان واعتدوا على المزارعين واستوالوا على بعض مواشيهم في إطار اعتدءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب على حاجز زعترة شمال الضفة الغربية.// انتهى //21:39ت م0136