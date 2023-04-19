مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدًا الخميس.// انتهى //21:42ت م0138