مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة جهودها في تقديم الخدمات للسكان والزائرين خلال إجازة عيد الفطر، واستمرار الخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة.وأشارت الأمانة إلى العمل المستمر في تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين الخدمات البلدية والارتقاء بجودة خدمة العملاء، مبينة أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات بإجراءات ميسرة، كما جرى تفعيل عدد منها عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى سرعة الاداء وتقليص الإجراءات.ونوهت الأمانة باستمرارية ومضاعفة جهودها الميدانية خلال إجازة عيد الفطر ورفع درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.// انتهى //22:20ت م0144