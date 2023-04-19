الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسإعداد: ماجد الحربيحراكٌ نشط يشهده سوق الحلويات والشوكولاته هذه الأيام لتغطية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين وتلبية مختلف الاذواق من خلال تعدد المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب تقديم العروض الترويجية الخاصة بعيد الفطر .وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فقد بلغ حجم واردات المملكة من الكاكاو 37,080,007 كيلوجرام خلال الربع الأول من عام 2023م، فيما بلغ حجم واردات المملكة من الكاكاو 127,141,853 كيلوجرام خلال عام 2022م.وتتنافس المحلات في عرض الأنواع المختلفة من الحلوى والشكولاتة المستوردة والمصنعة محليًا، التي يحرص الجميع على شراء كماً كبيراً منها والتي تعد أحد مظاهر الاحتفال بالعيد، ويعمل أصحاب المحلات بشكل دائم على توفير كافة أنواع الحلويات والتصميمات الحديثة بما يتناسب مع التنوع الكبير في أذواق المستهلكين.وتتقارب أسعار الحلويات محلية الصنع في أسعارها بقيمة تتراوح ما بين 20 و 150 ريالاً وتتنوّع أصنافها بين حلوى النكهات الملونة أو التوفي والبسكويت والشوكولاته بأشكالها ,وذلك عايد إلى وفرة كمياتها وأجور التكلفة المنخفضة نسبياً، فيما يزيد سعر الحلويات المستوردة من البلدان الأوروبية والشرقية، حيث يصل سعر الكيلو جرام إلى 300 ريال للشوكولاته النقية والداكنة وبالحشوات الخاصة.وإلى جانب النوع وبلد المنشأ فإن سعر الشوكولاته يختلف بحسب المذاق وجودة التغليف كذلك نوعية الأطباق التي توضع بداخلها سواءً الأواني الفخارية أو الزجاجية أو الخشبية أو بوكسات الكرتون والبلاستيك.// انتهى //22:21ت م0145