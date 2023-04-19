الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن اختتام مبادرة "دوّر جهازك" بأكثر من 100 ألف جهاز جمعتها خلال المبادرة تتجاوز قيمتها السوقية أكثر 30 مليون ريال، مستهدفة بذلك تحقيق الاستدامة البيئية والحد من المخلفات الإلكترونية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها.وأوضحت الهيئة أبرز الأرقام التي حققتها في المبادرة الوطنية التي تعد الأولى من نوعها، حيث تم خلالها إعادة تدوير وإصلاح ما يتجاوز حجمه 240 طناً، ودعم أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها، الأمر الذي ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية المساهمة في خفض الاحتباس الحراري بمقدار0.03C.كما أشارت الهيئة إلى الدور الفاعل من الشركاء في القطاعين العام والخاص، الذي أسهم في دعم وانتشار المبادرة، حيث شاركت 30 جهة بالتبرع بأجهزتها المستخدمة، واستضافت أكثر من 25 جهة الركن الخاص بمبادرة "دوّر جهازك" لاستقبال الأجهزة الإلكترونية وتوعية المنسوبين حول أهمية المبادرة وأهدافها.يذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة دور جهازك في سبتمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" وعدد من جهات القطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.// انتهى //22:22ت م0146