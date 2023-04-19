الباحة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسشهدت المجمعات التجارية والأسواق في منطقة الباحة ومحافظاتها حركة انتعاش كبيرة قبيل أيام من حلول عيد الفطر.واكتظت الشوارع بالمرتادين من الأهالي والزوار لشراء مستلزماتهم للعيد السعيد، حيث حظيت محلات الملبوسات للرجال والنساء والأطفال اقبالاً كبيراً لاستقبال عيد الفطر ، كما حرص العديد من النساء على شراء أنواع مختلفة من ادوات الزينة مثل المكياج والعطور والإكسسوارات.وحرص الآباء والأمهات على تلبية احتياجات الأطفال وشراء كل ما يرغبون من متطلبات ابتهاجًا وفرحة بعيد الفطر.// انتهى //22:23ت م0147