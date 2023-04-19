سكاكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مبادراته الإنسانية لشهر رمضان المبارك بتوزيع 2500 وجبة إفطار صائم في مدينة سكاكا وبعض محافظات ومراكز المنطقة.وتولى أكثر من 70 متطوعا ومتطوعة تابعين لفرع الهيئة تجهيز الوجبات وتوزيعها في بعض المواقع الحيوية بمشاركة أشبال المحافظ (المسعف الصغير) والذين تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى منهم.وتأتي هذه المبادرات بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، ومتابعة من المساعد للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان امتدادا للدور الإنساني للهيئة في المحافل والمواسم.// انتهى //22:41ت م0152