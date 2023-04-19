عام / الهلال الأحمر بالجوف يوزع 2500 وجبة إفطار صائم بمشاركة 70 متطوعا ومتطوعة
الأربعاء 1444/9/28 هـ الموافق 2023/04/19 م واس
سكاكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مبادراته الإنسانية لشهر رمضان المبارك بتوزيع 2500 وجبة إفطار صائم في مدينة سكاكا وبعض محافظات ومراكز المنطقة.
وتولى أكثر من 70 متطوعا ومتطوعة تابعين لفرع الهيئة تجهيز الوجبات وتوزيعها في بعض المواقع الحيوية بمشاركة أشبال المحافظ (المسعف الصغير) والذين تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى منهم.
وتأتي هذه المبادرات بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، ومتابعة من المساعد للشؤون الفنية نزال بن فرحان السليمان امتدادا للدور الإنساني للهيئة في المحافل والمواسم.
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22:41ت م
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