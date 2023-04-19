حائل 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أهمية البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، تضمن لهم سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.وحث سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد كافة المواطنين وأبناء المنطقة على الاستفادة من البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات https://twitter.com/DonationsSA ، وهي منصة تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة وآمنة.وأشاد سموه بآلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها، مبيناً أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:46ت م0153