المدينة المنورة 28 رمضان 1444هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واساستمراراً لمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وحرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تكثیف جھودھا وأعمالھا وتسخیر كافة الخدمات للزوار والمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.حيث كثفت الوكالة من أعمالھا وجھودھا الیومیة في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطھیر والتعقيم المستمر على مدار الساعة لتھیئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلین .وبلغت كمية التطهير 85 ألف لتر ، فيما بلغت كمية التعقيم 70 ألف لتر لتوفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي، ووفرت الوكالة كراسي لكبار السن حيث تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي وبلغ عددها 40 ألف كرسي .كما استخدمت أحدث التقنیات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معاییر الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما یواكب رؤیة المملكة 2030 .یأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة .// انتهى //22:48ت م0154