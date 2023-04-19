الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسنفذت المديرية العامة للدفاع المدني (9788) جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك في مواقع ومنشآت بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة فيها، والتزامها بتعليمات ولوائح الدفاع المدني.وهدفت الجولات إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جوانب السلامة الوقائية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق لرفع مستوى الوقاية وخدمة المعتمرين وزوار المرافق السياحية والأماكن الحيوية للحرمين الشريفين، والحد من الحوادث.// انتهى //22:53ت م0155