الرياض 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسأعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنظيمها لفعالية "عيد الرياض" بساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ.وتشتمل الفعالية على مسابقات وأمسيات شيقة ومتنوعة، تستقبل خلالها الأمانة أهالي المدينة، لتشاركهم فرحة العيد بالترفيه والترحيب بهم، وذلك بهدف إضفاء مشاعر البهجة والسرور على السكان والزوّار.وحددت الأمانة ساحة العروض بالدائري الشرقي موقعًا رئيسيًا لاستضافة فعالية عيد الرياض التي تحتوي على "8" مناطق تضم ساحة المرح (منطقة الأطفال)، مفاجآت العيد (منطقة العروض)، جرب تغلبني (منطقة المنافسة)، سفرة العيد (منطقة الأكل)، إضافة إلى بازار العيد (منطقة السوق القديم)، أماسيكم (منطقة المسرح)، حياكم ببيتكم (المجلس)، مجلس الأمانة (مجلس كبار الشخصيات).وتستعد مدينة الرياض بحدائقها وساحاتها البلدية لاستقبال كافة أبناء الرياض والزوّار في مختلف الأحياء، بهدف الاحتفال والمرح بمناسبة أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير خيارات متعددة لسكّان وزوّار المدينة للاحتفاء بالمناسبة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمانة الطموحة لمشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية.ودعت الأمانة إلى متابعة حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل فعاليات عيد الرياض لهذا العام.// انتهى //22:59ت م0156