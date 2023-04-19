المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسشهد المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان و امتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه والتوسعات منذ وقت مبكر، كما امتدت الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة للمسجد النبوي بالمصلين والزوار من داخل وخارج المملكة الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم .وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار, وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة, والراحة والطمأنينة وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للمسجد النبوي وزائريه .وعملت الرئاسة على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسیق مع الجھات المعنیة، حیث تم فتح الممرات الرئیسیة وعددها 38 ممرا والممرات الفرعية وعددها 14 ممرا و8 ممرات للطوارئ، ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرا و38 مدخلاً من مواقف السیارات و18 سلماً من السلالم العادیة بالإضافة إلى 12 سلماً كھربائیاً، كما تم تهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15 و 27 لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقًا .وكذلك جهزت حافظات ماء زمزم ، وتوزيع عبوات ماء زمزم للزوار ، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر ، ويبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن .// انتهى //23:04ت م0157