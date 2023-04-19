عام / مشاهد إيمانية لحضور قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين ليلة ٢٩ ختم القرآن الكريم
الأربعاء 1444/9/28 هـ الموافق 2023/04/19 م واس
مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
حرص قاصدوا بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين على حضور ختم القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة ليلة التاسع والعشرين، وهم ينعمون بوافر من الخدمات المتكاملة المتناغمة في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والطمأنينة.
ووثقت عدسة "واس" بالعاصمة المقدسة لحظات الخشوع والروحانية التي عاشها قاصدوا بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين وهم يبتهلون إلى الله عز وجل رافعين أكف الضراعة بالدعاء والمغفرة وطلب والمثوبة خاشعين مطمئنين.
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23:58ت م
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