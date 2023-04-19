مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسحرص قاصدوا بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين على حضور ختم القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة ليلة التاسع والعشرين، وهم ينعمون بوافر من الخدمات المتكاملة المتناغمة في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والطمأنينة.ووثقت عدسة "واس" بالعاصمة المقدسة لحظات الخشوع والروحانية التي عاشها قاصدوا بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين وهم يبتهلون إلى الله عز وجل رافعين أكف الضراعة بالدعاء والمغفرة وطلب والمثوبة خاشعين مطمئنين.// انتهى //23:58ت م0168