مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.// انتهى //00:06ت م0002