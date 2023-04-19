هافانا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسفاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات وذلك في تصويت برلماني.وتأكد فوز دياز كانيل بعدما نال تأييد 97,66 % من الأصوات في الجمعية الوطنية، وفق ما أعلن إيستيبان لاسو رئيس الغرفة التي تضم 470 عضوا.ودياز كانيل أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 م خلفا لراؤول كاسترو الذي كان قد خلف شقيقيه فيديل.وبحسب الدستور الكوبي يمكن للرئيس تولي ولايتين.// انتهى //00:25ت م0006