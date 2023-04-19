الطائف 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأكملت أمانة الطائف استعداداتها لعيد الفطر ، بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 2000 عامل نظافة في أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر ، وكذلك تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 340 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 180 من الحدائق والمنتزهات، كما قامت بزراعة الزهور والورود المتنوعة، إضافة إلى وضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسية، والشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.وجرى الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 18 مجسماً جمالياً مضيئاً، وتركيب 70 شكلاً مضيئاً على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 50 علماً يحمل شعار هوية العيد، إضافة إلى 510 لافتات تحمل شعار العيد، وتركيب مجسماً مضيئاً منسدلاً على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين مزينة بهوية العيد، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة الإنارة التجميلية، كما سيتم إطلاق فعاليات في العيد، إضافة إلى تزيين عدد من الشوارع الرئيسية.وبينت الأمانة أنها تعاونت مع وزارة الثقافة لإطلاق مهرجان طائف الورد القادم بالردّف بدءاً من عصر أول أيام عيد الفطر ولمدة 14 يوماً.ويتضمن المهرجان نحو 12 فعالية متنوّعة كاستقبال الزوار بأطواق الورد الطائفي في مطار الطائف الدولي عبر صالات القدوم والمغادرة، وعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد على قصر الكعكي يحاكي قصة ورد الطائف بطريقة مبتكرة، وملتقى مهرجان طائف الورد الذي يمثل منصة تجمع المزارعين برواد العلامات التجارية العالمية، ومسيرةً الورد الاستعراضية التي تجوب شوارع الطائف بهوية المهرجان، فيما تشمل فعاليات متنزه الردف سوق الورد، وجبل الورد، ومعرض ترانيم الورد شارع النور، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، والمسرح، وورش عمل من المعهد الملكي للفنون التقليدية، إضافة إلى سجادة الورود والزهور التي ستقيمها الأمانة بمنتزة الردف في أول أيام العيد.// انتهى //00:40ت م0007