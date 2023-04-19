أبها 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها تهيئة 411 مصلى للعيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر.وأوضحت الأمانة أن أعمال التهيئة جاءت بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تم تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، إضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.// انتهى //00:42ت م0008