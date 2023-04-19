عواصم 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأكمل مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل الأول مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني 1-1 والثاني مع بنفيكا البرتغالي 3-3 أمس الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.ففي ميونخ، انتزع بايرن ميونخ التعادل مع مانشستر سيتي 1-1 بهدف سجله جوشوا كيميتش من ضربة جزاء قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، بعدما تقدم النرويجي إيرلنج هالاند لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 علما بأنه أهدر ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول. وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي بالفوز 4 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما أنهى مباراة الذهاب على ملعبه في الأسبوع الماضي فائزا 3-0 .وفي ميلانو، حسم إنتر ميلان تأهله بالتعادل 3-3 والفوز 5-3 في مجموع المباراتين، بعدما فاز 2-0 على بنفيكا في عقر داره ذهابا.// انتهى //00:56ت م0012